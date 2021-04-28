РИАМО - 28 апр. Народная артистка России Нинель Терновская умерла на 95-м году жизни, сообщается на официальном сайте Российского академического молодежного театра.

Терновская была актрисой РАМТа. В 1948 году ее приняли в труппу Центрального Детского театра после того, как она окончила театральную студию.

Актриса сыграла много ярких ролей, среди которых Царица - «Вечера на хуторе близ Диканьки», лиса Алиса - «Золотой ключик», госпожа Тенардье - «Отверженные», миссис Сноу - «Полианна», Ворона, атаманша - «Снежная королева», Матильда - «Сон с продолжением», Винни в спектакле «Сотворившая чудо» и другие.

Подарком для зрителей стало участие актрисы в юбилейном спектакле «В пространстве сцены».

Время и место прощания с Терновской станет известно позже.