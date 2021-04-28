РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Депутаты подмосковных Люберцах передадут подарки участникам боевых действий ВОВ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ЦУР Люберец состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов в режиме ВКС, основные вопросы повестки заседания касались работы депутатов на платформе «Избиратель - депутат» и в новом приложении «Вверх», а также деятельности единороссов во время празднования Дня Победы. В заседании участвовали депутаты Московской областной думы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак рассказал о возможностях нового приложения «Вверх».

«Цель проекта «Вверх» – содействие внутрипартийному продвижению членов и сторонников. С помощью приложения формируется прозрачная система рейтингования активности партийцев с предоставлением им дополнительных возможностей для роста и развития», – отметил Шлапак.

Игорь Коханый выделил главные темы в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям.

«В своем послании Федеральному Собранию 21 апреля президент поддержал ряд инициатив, которые ранее направила в его адрес «Единая Россия», это значит, мы идем правильным курсом. Губернатор в своем обращении предложил ряд путей для развития Подмосковья. В регионе социальная политика является приоритетом: реализуется целый комплекс мер поддержки семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов и других льготных категорий. Главная задача, которую вижу для нас сейчас – максимально реализовывать эти инициативы на местном уровне», – сказал Коханый.

Первый заместитель главы Люберец, член местного политсовета партии «Единая Россия» Ирина Назарьева обратила внимание депутатов на соблюдение мер безопасности при вручении подарков ветеранам ко Дню Победы.

«Наступает пора майских праздников, нас ждет ряд партийных мероприятий, приуроченных к 9 Мая. В Люберцах проживают порядка ста участников боевых действий, все они получат подарки от «Единой России». Депутаты передадут фронтовикам продуктовые наборы, соблюдая меры безопасности, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В некоторых случаях подарки нужно будет оставить у двери или передать на пороге», - подчеркнула Назарьева.

Все вопросы, рассмотренные на заседании, были приняты единогласно.