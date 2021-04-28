РИАМО - 28 апр. До конца текущего года в новой Москве планируют завершить строительство двух подстанций скорой помощи в поселении Московском и поселке Киевском, сообщил в среду главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

«Я думаю, что совсем скоро мы уже будем принимать окончательно подстанцию в Московском на Радужной улице. В поселке Киевский тоже объект этого года - подстанция скорой помощи на 6 машино-мест», - рассказал Плавунов в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, в настоящее время также идет строительство подстанции в Щербинке. Работы могут завершить через полтора года.

Плавунов также добавил, что на сегодняшний день в столице действует 61 подстанция скорой помощи.