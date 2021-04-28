РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске общественники вместе с жителями определили место для реконструкции трубного моста через реку Пахру для пешей доступности поселка Выползово и микрорайона Добрятино, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

27 апреля по обращению жителей поселков Цемзавод, Выползово и микрорайона Добрятино Мухамеджанов вместе с депутатом горсовета Сергеем Кулевым провел общественный мониторинг по вопросу необходимости восстановления трубного моста через реку Пахру, который соединял Выползово и Добрятино. По мосту можно было быстро перейти с одного берега реки на другой, но он не соответствовал требованиям безопасности. Мосту было более 50 лет, его демонтировали в ноябре 2020 года.

Демонтаж вызвал массу жалоб жителей в администрацию Подольска, совет депутатов и Общественную палату округа. 5 ноября 2020 года состоялась встреча жителей с представителями администрации, общественниками и депутатами, в ней принял участие депутат Мособлдумы Павел Максимович. В результате решили обратиться к главе округа Николаю Пестову для составление проектно-сметной документации по реконструкции трубного моста.

В результате общественного мониторинга с помощью жителей выявили короткий путь - 15-20 минут пешком - от места возможного реконструированного моста до станции Подольск. Эта дорога сократит в несколько раз время в пути жителей как до станции, так и в обратном направлении.

Также общественники обратили внимание, что на данный момент в поселке Выползово отсутствуют продуктовый магазин, аптека, банкомат и автобусная остановка. Единственная дорога, которая связывает жителей поселка с городом, проходит через поселок Цемзавод. Рядом с поселком Выползово на расстоянии 400 м есть висячий мост, но он малофункционален и труднодоступен.

В середине мая запланирован выезд на территорию с заместителем главы администрации Подольска по развитию территории Сергеем Ивановым для детальной оценки необходимости реконструкции моста.