РИАМО - 28 апр. Департамент строительства Москвы объяснил, что фотография новостройки по программе реновации в районе Зюзино была сделана некорректно, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в соцсетях появилось фото наклонившейся новостройки. В Сети начали сравнивать ее с Пизанской башней.

Как отметили в Депстрое, съемка была произведена с некорректным ракурсом, из-за чего изображение новостройки в районе Зюзино выглядит с ощутимым искажением. Само здание и жилые здания высотой в пять и девять этажей, которые располагаются рядом, находятся на местности с перепадом высоты в семь метров, то есть подобная визуальная иллюзия может возникать почти с любой точки съемки.

Новостройка находится по адресу: улица Каховка, владение 23, корпус 5.

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