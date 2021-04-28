РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В рамках работы по выявлению и ликвидации мест несанкционированного прохода граждан на объекты ж/д инфраструктуры в городском округе Люберцы ликвидировали шесть «народных троп» на переездах, сообщает управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.

В 2020 году на железнодорожной инфраструктуре в черте Люберец погибли 23 человека, с начала 2021 года – уже 9 человек. Основная причина гибели людей на железной дороге – проход на пути в несанкционированных местах. Администрацией муниципалитета совместно с ОАО «РЖД» ведется постоянная работа по выявлению и ликвидации мест несанкционированного прохода граждан на объекты ж/д инфраструктуры. В 2021 году на территории округа ликвидировано 6 «народных троп», проведены работы по восстановлению ограждения железнодорожных путей на 24 участках.

Вследствие несоблюдения правил нахождения на объекте инфраструктуры железнодорожного транспорта за истекший период 2021 года и в сравнении с предыдущим годом количество пострадавших уменьшилось на 50%, а число погибших увеличилось на 33%.

Люберцы-1 являются станцией с особо интенсивным движением поездов. Круглые сутки тут идут по железнодорожной магистрали пассажирские, грузовые, пригородные электропоезда, электропоезда «Спутники», достигающие скорости более 120 км/ч. На протяжении многих лет основной причиной травмирования людей на железнодорожном транспорте остается наезд подвижного состава (80%).

Несмотря на принимаемые железнодорожниками меры по предотвращению несчастных случаев с людьми, все-таки они имеют место. Нахождение на железнодорожных путях, переход их в неустановленных местах, озорство, хулиганство и необдуманные поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание чего необходимо строго соблюдать установленные на железной дороге правила безопасного поведения.