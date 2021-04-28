РИАМО - 28 апр. Пробки на дорогах Москвы вечером в среду достигли 9 баллов из 10 возможных, заторы наблюдаются на многих участках МКАД, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы образовались на Третьем транспортом кольце и Садовом. Проблемы с движением наблюдаются также в районе станций метро «Чеховская», «Трубная», «Октябрьская». Пробки есть на улицах Мясницкой, Большой Лубянке, Петровке, Тверской и Новом Арбате.

Движение затруднено на Москворецкой, Болотной, Раушской и Котельнической набережных.

Дорожная обстановка может улучшиться к 21:00. К этому времени пробки на дорогах столицы могут снизиться до 4 баллов.