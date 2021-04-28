РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске продолжится вакцинация горожан от коронавируса в период майских праздников, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В настоящее время в округе развернуто 16 пунктов вакцинации от коронавируса. В частности, 9 стационарных, 4 – в торговых центрах, 2 – в МФЦ и один – в помещении Общественной палаты в администрации округа. Вакцинация планируется 3, 4, 5, 6, 7 и 10 мая как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах.

Кроме того, с учетом длинных выходных, жители, как предполагается, будут выезжать на дачи. В округе 212 садоводческих товариществ, из них в 150 находится до 100 домовладений, в 43 – до 200, в 19 – более 200. С территориальными отделами был отработан график выездов мобильных бригад с учетом количества домовладений в СНТ и пожеланий проживающих. Время работы прививочной бригады – до двух часов. Пункты вакцинации будут располагаться на въездах в СНТ.

В частности, 4 мая вакцинация будет проходить в СНТ «Ордынцы» с 11:00 до 13:00 и в СНТ «Коммунальник» с 10:00 до 12:00. 5 мая – в СНТ «Фестивальное» (деревня Федюково) с 11:00 до 13:00 и СНТ «Испытатель» (поселок МИС) с 10:00 до 12:00. 6 мая – в СНТ «Модуль» (микрорайон Климовск) с 10:00 до 12:00, 7 мая – в СНТ «Весна» с 10:00 до 12:00 и СНТ «АИНА-1», «АИНА-2» (деревня Валищево) с 13:00 до 15:00. 8 мая выездная бригада приедет в СНТ поселка радиоцентра Романцево с 12:00 до 14:00, 10 мая – в СНТ «Роса» вблизи деревни Бережки с 12:00 до 14:00.

В настоящее время в округе за весь период наблюдения зарегистрировано 10 465 случаев коронавирусной инфекции. По абсолютным значениям – это 5 место в Московской области.

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