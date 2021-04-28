РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. В Балашихе депутат Мособлдумы Николай Черкасов наградил призеров открытых соревнований по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, их участниками стали более 30 представителей городских округов Подмосковья от 7 до 20 лет, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в среду на базе спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». Юноши и девушки из Балашихи, Ивантеевки, Королева, Щелкова, Фрязина, Домодедова выступили на дистанциях в 50 и 100 м. Спортсмены преодолели их на спине, вольным стилем и брассом.

Черкасов отметил высокий уровень подготовки участников и сообщил о желании Мособлдумы поддержать стремление детей заниматься спортом. Для этого к следующим соревнованиям по плаванию, которые пройдут в Балашихе, депутаты подготовят несколько специальных призов, которые будут вручаться в разных номинациях.

Отделение адаптивного плавания открылось в СШОР «Метеор» в 2019 году. В двух группах занимаются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями интеллекта. Воспитанники отделения показывают высокие результаты. Так, в январе 2020 года трое из них стали победителями чемпионата России среди пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата.