РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске прививку от коронавирусной инфекции сделали более 35,6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В настоящее время в округе развернуто 16 пунктов вакцинации – 9 стационарных, 4 в торговых центрах, 2 в МФЦ и один – в помещении Общественной палаты в здании администрации округа. По состоянию на 27 апреля привит 35 641 человек, в том числе 9 120 граждан старше 60 лет. Общее количество поступившей в округ вакцины – 42 435 доз.

В предстоящие выходные и праздничные дни работу по вакцинации планируется продолжать.

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