РИАМО - 28 апр. Парковки будут работать в прежнем режиме на столичных улицах 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При этом в воскресенье, 2 мая, оплачивать паркинг нужно будет только на улицах с повышенным тарифом 380 руб/час.

А 1, 3, 9 и 10 мая можно будет парковаться бесплатно на всех улицах.

В этом году на майских праздниках в России отдыхают с 1 по 10 мая.

Календарь бесплатной парковки в Москве на 2021 год>>