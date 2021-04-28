РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Руководство Люберецкой областной больницы 29 апреля проведет встречу с жителями округа по вопросам качества оказания медицинской помощи, сообщили в медучреждении.

Всех желающих приглашают в 17:00 на встречу с руководством Люберецкой областной больницы и заведующими поликлиническими отделениями. Обсудят, как улучшить качество медицинской помощи прикрепленному населению, как сделать взаимодействие с жителями своевременным и доступным, а также другие насущные вопросы.

Встреча пройдет в поликлиническом отделении №6: улица Назаровская дом 3, этаж 4, актовый зал.