РИАМО - 28 апр. Региональная поисковая экспедиция пройдет в Подмосковье с 1 по 7 мая, сообщила министр социальных коммуникаций правительства Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что обучение объединит свыше 200 человек.

«Его цель – посвятить новичков в тонкости поисковой деятельности», – сказала Швелидзе.

Участникам в течение недели предстоит освоить теоретический и практический блоки по военной археологии. Они также научатся оказывать доврачебную помощь, освоят технику безопасности при поисковых работах и поучаствуют в церемонии перезахоронения останков воинов, которые погибли в ВОВ.

Учебная экспедиция – это уникальная площадка для обмена опытом между поисковыми отрядами. Она входит в перечень основных мероприятий региональной «Вахты Памяти».

Количество поисковиков в Московской области превышает 2,5 тыс. человек. В прошлом году поисковым отрядам удалось найти свыше 450 бойцов и командиров Красной Армии.

Мероприятие начнется в 14:00 3 мая. Местом проведения станет деревня Хващевка Можайского округа.