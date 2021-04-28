РИАМО - 28 апр. В рамках пилотного проекта 200 бригад скорой помощи столицы планируют оснастить портативным устройством для ультразвуковой диагностики, сообщил в среду главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

«Мы преступили к реализации пилотного проекта по внедрению дополнительных методов по ультразвуковой диагностики в работе бригад скорой медицинской помощи. Мы планируем в этом году этот пилот завершить. У нас будет 200 бригад оснащено данным устройством портативным», - рассказал Плавунов в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, портативный аппарат позволит проводить пациентам скорой помощи дополнительную диагностику заболеваний или травм брюшной полости и грудной клетки.

«В среднем к нам в день обращается от 16 до 18 тыс. человек. <...> В среднем на обработку каждого вызова уходит 1 минута 42 секунды», - добавил Плавунов.

Он отметил, что на сегодняшний день столичные бригады скорой помощи пребывают на экстренный вызов в среднем за 11 минут при нормативе до 20 минут.

Ускорить время прибытия удалось, в частности, благодаря расширению автопарка. В прошлом году его пополнили 305 новых автомобилей скорой помощи.

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