РИАМО - 28 апр. До 30 апреля оргкомитет ежегодной премии «Эксперт года» принимает заявки на участие по 20 номинациям, сообщает пресс-служба Главного управление социальных коммуникаций Московской области.

Ежегодная премия «Эксперт года» призвана чествовать передовиков и носителей инновационных идей в государственном секторе, бизнесе, науке, общественной деятельности.

20 номинаций охватывают все сферы общественной и деловой жизни каждого из регионов, благодаря которым лауреаты выйдут на новый уровень признания: «Промышленность», «Финансы и инвестиции», «ИТ и телекоммуникации», «Туризм, сервис и HoReCa», «Общественные инициативы, КСО и международная деятельность» и другие. С полным списком номинаций можно ознакомиться на сайте премии expertgoda.expertnw.com.

Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса.

На втором этапе формируется шорт-лист, который будет представлен на рассмотрение членам экспертного совета, состоящего из известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур. На третьем этапе конкурса экспертный совет определит победителей в каждой из номинаций. Затем в Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии «Эксперт года — 2021».

По многолетней традиции совет экспертов возглавляет директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Совет определяет лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы в масштабе своего региона, страны или мира.

К участию приглашают представителей бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона, чьи проекты повлияли на развитие Подмосковья.

Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде https://expertgodaexpertnw.com/submit/. Это займет не более 20 минут. Участие в премии бесплатное.

Представители Подмосковья могут подать заявки на соискание премии «Эксперт года — 2021»>>