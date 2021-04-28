РИАМО - 28 апр. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 22 городских округах Подмосковья, всего за это время зафиксировали 612 случаев инфицирования Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заражения за сутки не зафиксировали в Бронницах, во Власихе, в Волоколамске, в Долгопрудном, Дубне, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Клину, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайске, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Серебряных прудах, Солнечногорске, Талдоме, Фрязине и Шаховской.

По 1 случаю за сутки выявили в Истре, Коломне, Краснознаменске, Луховицах, Реутове, Черноголовке, Шатуре и Электрогорске, по 2 – в Дзержинском, Лыткарине, Павловском Посаде, Ступине, Щелкове и Электростали, по 3 – в Котельниках, Химках и Пушкине.

Еще 4 случая Covid-19 за сутки выявили в Серпухове, 5 – в Воскресенске и Дмитрове, по 6 – в Богородском и Орехово-Зуевском округах, по 9 – в Егорьевске, Жуковском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах.

14 случаев за сутки зафиксировали в Чехове, 18 – в Королеве, по 20 – в Мытищах и Рузском округе, 22 – в Домодедове, 24 – в Подольске, 28 – в Красногорске, по 56 случаев – в Ленинском округе и Люберцах, 70 – в Раменском округе.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Балашихе (72) и в Одинцовском округе (121).

С начали пандемии в Московской области выявили 248 598 случаев заболевания. Скончались 5780 человек, выздоровели и выписались 204 647 пациентов.

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