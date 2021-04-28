РИАМО - 28 апр. Загруженность столичных дорог вечером в среду достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на северо-западе, севере, северо-востоке, востоке, юге и юго-западе МКАД.

Пробки также наблюдаются на Садовом кольце и Третьем транспортом. Проблемы с движением есть и в районе станций метро «Таганская», «Китай-город», «Добрынинская». Заторы также есть на улицах Мясницкой, Тверской и на Новом Арбате.

Дорожная обстановка может улучшится к 20:00. К этому времени пробки на дорогах столицы могут снизиться до 6 баллов.