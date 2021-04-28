РИАМО - 28 апр. В Подмосковье с 1 мая откроется пассажирская водная навигация, регулярные перевозки организуют по Москве-реке в районе Лыткарине, на реке Оке в Коломне и в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Многие жители ближайших населенных пунктов ждут открытия водной навигации. Водные перевозки позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного транспорта. За сезон водной навигацией в Подмосковье пользуется более 29 тыс. пассажиров», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Теплоход «Москва-108» будет курсировать в выходные и праздничные дни в Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка». Транспорт рассчитан на перевозку 120 человек. Длина маршрута составляет 24 км, время в пути – 1 час 40 минут. Маршрут проработает до 26 сентября.

Перевозка пассажиров в Лыткарине будет организована на катере «Стриж-7». Его вместимость составляет 10 человек. Транспорт движется маршруту от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». Маршрут в 800 м проходится судном менее чем за 10 минут. Работать маршрут будет до 20 ноября.

Теплоход «Зуша», рассчитанный на 60 мест, будет курсировать от причала «Серпухов» до причала «Сады». Длина маршрута составит 4 км, а время в пути – 40 минут. Каждый день, за исключением понедельника, судно будет совершать шесть рейсов. Маршрут проработает по 30 сентября.

Проезд на маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарине можно оплатить картой «Стрелка», бесконтактными и социальными картами. Стоимость проезда на трех маршрутах составит 76, 40 и 31 рублей соответственно. Дети от пяти до десяти лет смогут проехать за 38, 20 и 15,50 рублей. За перевозку багажа на маршрутах возьмут 76, 40 и 31 рублей соотвественно.

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