РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи прошел муниципальный этап фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна – 2021», сообщается на сайте администрации горокруга.

В традиционном студенческом фестивале приняли участие представители пяти учебных заведений округа. Сразу 10 коллективов в танцевальном и музыкальном направлениях, а также оригинальном жанре представил Московский государственный областной университет.

В жанре эстрадного вокала и инструментального исполнения студенты Российского университета кооперации показали достаточно сложные и запоминающиеся выступления. Студентка Мытищинского колледжа Елизавета Копенкова отметилась в номинации «Художественное слово» со своим авторским стихотворением. Театральным мастерством блеснули и учащиеся мытищинского филиала Московского государственного строительного университета. Закрыли конкурсную программу коллективы МГТУ имени Баумана.

Всероссийская «Студенческая весна» в этом году пройдет в Нижнем Новгороде. И там обязательно покажут свой высокий уровень мытищинские студенты.