РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска попросили власти построить новое здание больницы вместо аварийного, их поддержали общественники, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат горсовета Татьяна Никитас.

27 апреля на заседании совета Общественной палаты Подольска рассмотрели обращение жителей микрорайона Климовск о строительстве нового здания для Климовской центральной городской больницы. В настоящее время она состоит из двух зданий: поликлиники и бывшей больницы в аварийном состоянии. Обращение поступило к депутату горсовета Татьяне Никитас. Его инициировали ветераны Климовского машиностроительного завода, а поддержали около 30 тыс. жителей микрорайона. В настоящее время медучреждение находится в стадии объединения с Подольской областной клинической больницей (ПОКБ).

«Жители попросили построить на земельном участке современное медучреждение. Общественники и представители власти поддержали обращение. Теперь нам предстоит с профильными комитетами администрации проверить, соответствует ли современным требованиям планирующийся под застройку земельный участок, и сделать проект нового стационара. Затем с проектом выйдем на региональный уровень для выделения денежных средств», - сказала Никитас.

В 2015 году при строительстве жилых домов на Больничном проезде на здании больницы образовались трещины, его признали аварийным и планируют закрыть. В настоящее время крупный земельный участок под поликлиникой, больницей и ее парком уже разделили на части. Одну из них отдали в аренду МУП «ПКБ». Новый стационар планируют строить на участке возле бывшей инфекционной больницы.

Юго-западная часть микрорайона Климовск (Гривно) отделена от восточной части (Весенней) эстакадой, добираться из нее в другие лечебные учреждения затруднительно. Поэтому эта часть бывшего города Климовска до присоединения к Подольску всегда была самодостаточной, со своей поликлиникой и больницей.