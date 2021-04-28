РИАМО - 28 апр. Суд в Москве приговорил Рената Малакаева к 7 годам тюремного заключения за убийство мужчины в вагоне метропоезда в 2009 году, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Инцидент произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Измайловская» — «Первомайская». В ходе ссоры Малакаев ударил незнакомца ножом в живот. Мужчину доставили в больницу, где он умер.
Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда Малакаеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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