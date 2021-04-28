РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. На заседании совета депутатов народные избранники Люберец проголосовали за проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета округа за 2020 год, они состоятся 14 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ЦУРе Люберец в среду состоялось заседание совета депутатов в режиме ВКС. На повестке дня было пять вопросов.

«Несмотря на пандемию все основные показатели по доходной и расходной частям бюджета в 2020 году были исполнены. В период действия на территории Московской области ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, публичные слушания по проекту отчета будут проведены в дистанционном формате в режиме трансляции на официальном сайте администрации муниципалитета люберцы.рф 14 мая в 12:00», - отметил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

Он добавил, что в случае отмены ограничительных мер публичные слушания состоятся 14 мая в 12:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, зал заседаний (2-й этаж), кабинет 230. Письменные обращения (предложения, замечания) жителей муниципалитета принимаются в срок до 7 мая на электронную почту: gordum@bk.ru.

Кроме того, депутаты внесли изменения в перечень коэффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, являющиеся собственностью городского округа.

Депутаты поддержали инициативу администрации о внесении изменений в статью 6.1 КоАП МО. В настоящее время складывается неблагоприятная тенденция с несанкционированными навалами строительного мусора на контейнерных площадках. По нормам он должен собираться на специализированных площадках и вывозиться отдельным бункером по заявке в УК. Стоимость такого бункера - от 7,5 до 20 тыс. рублей. Штраф для жителей за навалы - от 1 до 5 тыс. рублей. Предлагается повысить штраф за несанкционированное складирование строительного мусора для физических лиц от 8 до 10 тыс. рублей, для должностных - от 15 до 20 тыс. рублей, на юрлиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Депутаты внесли изменения в положение о комитете по физической культуре и спорту администрации Люберец. А также утвердили делегата от городского округа в Московский областной молодежный парламент, им стал Ашот Маргарян. В 2020 году его избрали председателем Молодежного парламента при совете депутатов Люберец.