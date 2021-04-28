РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске пресекли 26 случаев преграждения автовладельцами подъездов к контейнерным площадкам, сообщается на сайте администрации округа.

В Подмосковье проводятся совместные рейды Госадмтехнадзора региона и муниципальных администраций по эвакуации автомобилей, препятствующих вывозу мусора с контейнерных площадок.

Наибольшее количество «мусорных автохамов» было привлечено к административной ответственности по адресам: улица Веллинга, дом 4, улица Тепличная, дом 11, улица Садовая, дом 5, корпус 1, проспект Юных Ленинцев, дом 32, улица Подольская, дом 20/23, улица Профсоюзная, дом 7, микрорайон Львовский, улица Горького, дом 20/33.

Информация о транспортных средствах, препятствующих вывозу мусора, поступает в надзорное ведомство от специалистов управляющих компаний, регионального оператора, а также от активных граждан. За это предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей - гражданам, до 30 тыс. рублей - юрлицам.