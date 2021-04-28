РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. По итогам 2020 года отель Silky Way в поселке Октябрьский городского округа Люберцы получил первое место в конкурсе, организованном комитетом по туризму Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Комитет по туризму подвел итоги конкурса «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области» по итогам 2020 года. В номинации «Мини-отель года» Silky Way («Шелковый путь») занял первое место. Приглашаем жителей и гостей округа посетить лучший мини-отель Московской области!» - сказал Ружицкий.

Silky Way - подмосковный городской отель с оригинальным архитектурным решением фасада, он символизирует далекое путешествие в пространстве и времени - легендарный Шелковый путь. В отеле пять категорий номеров, в том числе уникальные тематические люксы и делюксы.