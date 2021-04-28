РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. В городском округе Мытищи с 24 по 26 мая пройдет эколого-патриотическая акция «Лес Победы», сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подмосковье стартовала акция «Лес Победы». Она проводится каждую весну по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года. Взрослые и дети вместе со специалистами муниципальных учреждений высаживают деревья и кустарники в память о родных и близких, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны.

В Мытищах акция пройдет в 13-м микрорайоне на набережной Яузы за школой №10, в микрорайоне имени Шитикова рядом с гимназией №16 корпус 2, в 16-м микрорайоне напротив дома по адресу: улица Борисовка, 24А. Мероприятия пройдут 24-26 мая с 12:00 до 14:00.

Округ всегда активно участвует в акции. В этом году из-за сохраняющейся сложной эпидобстанавки лесной массив будет восстановлен лесниками, муниципальными служащими, эковолонтерами. В рамках акции посадят цветущие кустарники силами МБУ «Леспаркхоз».

Второй раз подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад Памяти». В этом году по всей стране планируется посадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годах.

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