Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить

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За пополнение баланса «Тройки» на ее счет возвращается 3% от суммы в виде баллов. Если вы платите по тарифу «Кошелек», для начисления бонусов платеж должен составлять не менее 250 рублей.

Также при предъявлении транспортной карты в торговых точках партнерских компаний происходит накопление бонусов до 30% от суммы чека, а в интернет-магазинах число баллов может достигать 50% (конкретный процент устанавливает каждая компания-партнер). При этом бонусы записываются на «Тройку» вне зависимости от способа оплаты товаров или услуг (можно платить как наличными, так и банковской картой).

Обратите внимание, что бонусные баллы начисляются на счет «Тройки» не мгновенно — после совершения оплаты проезда или покупки это может занять в среднем до 5 рабочих дней (в отдельных случаях возможна задержка до 40 дней).

Число получаемых бонусов также можно увеличить, выполняя задания квестов и получая новые уровни за накопленные жетоны (всего уровней семь: «Турист», «Новичок», «Путешественник», «Исследователь», «Знаток», «Горожанин» и «Звезда»). На каждом следующем уровне к базовому размеру бонуса от партнеров добавляется дополнительный процент (так, на уровне «Новичок» это 13%, а у «Звезды» — 80%). К заданиям квестов относится совершение поездок по транспортной карте в определенное время или с определенной частотой, пополнение баланса карты, совершение покупок у партнеров программы.

Как перекодировать «Стрелку» и «Тройку» для поездок на МЦД>>