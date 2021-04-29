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Транспорт

Как копить бонусы на карте «Тройка» и на что их можно потратить

РИАМО рассказывает, как с выгодой использовать «Тройку» не только в общественном транспорте.
© Фотобанк МО,   Александр Кожохин
1

Бонусная программа

© пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 2018 году для владельцев «Тройки» была запущена программа лояльности «Город». Суть программы заключается в том, что при пополнении баланса транспортной карты и оплате проезда на нее начисляются бонусы. Также бонусы предусмотрены за покупки товаров и услуг в компаниях-партнерах.

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2

Кому доступна программа

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Первоначально программа лояльности была доступна лишь владельцам карт «Тройка», которые использовали тариф «Кошелек». Однако с августа 2020 года программу расширили: возможность начисления бонусов появилась и у тех, кто пополняет карту по тарифу «Единый» на 60 поездок или на 30, 90, 365 дней.

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3

Как стать участником программы

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Чтобы подключиться к сервису, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте программы или скачать мобильное приложение «Город» (работает на базе iOS и Android). Далее пользователю проездного нужно ввести свой номер мобильного телефона и заполнить основную информацию о себе: Ф.И.О., пол, дату рождения, адрес электронной почты, а также указать номер своей «Тройки» (см. на оборотной стороне карты).

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4

Как начисляются бонусы

© РИАМО,   Александр Манзюк

За пополнение баланса «Тройки» на ее счет возвращается 3% от суммы в виде баллов. Если вы платите по тарифу «Кошелек», для начисления бонусов платеж должен составлять не менее 250 рублей.

Также при предъявлении транспортной карты в торговых точках партнерских компаний происходит накопление бонусов до 30% от суммы чека, а в интернет-магазинах число баллов может достигать 50% (конкретный процент устанавливает каждая компания-партнер). При этом бонусы записываются на «Тройку» вне зависимости от способа оплаты товаров или услуг (можно платить как наличными, так и банковской картой).

Обратите внимание, что бонусные баллы начисляются на счет «Тройки» не мгновенно — после совершения оплаты проезда или покупки это может занять в среднем до 5 рабочих дней (в отдельных случаях возможна задержка до 40 дней).

Число получаемых бонусов также можно увеличить, выполняя задания квестов и получая новые уровни за накопленные жетоны (всего уровней семь: «Турист», «Новичок», «Путешественник», «Исследователь», «Знаток», «Горожанин» и «Звезда»). На каждом следующем уровне к базовому размеру бонуса от партнеров добавляется дополнительный процент (так, на уровне «Новичок» это 13%, а у «Звезды» — 80%). К заданиям квестов относится совершение поездок по транспортной карте в определенное время или с определенной частотой, пополнение баланса карты, совершение покупок у партнеров программы.

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5

Где узнать список партнеров

© сайт мэра Москвы,   Ю. Иванко

К программе лояльности подключились в качестве партнеров уже более 5 тысяч компаний. Среди них — супермаркеты, интернет-магазины, салоны связи, аптеки, кинотеатры, кафе и рестораны, химчистки, салоны красоты, частные клиники, сервисы бронирования и так далее. Каталог партнеров с указанием процента начисляемых бонусов и другой актуальной информации можно посмотреть на специальной странице сайта программы или в мобильном приложении. 

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6

Как потратить бонусы

© РИА Новости,   Максим Блинов

Чтобы начать использовать накопленные баллы, нужно дождаться, пока баланс составит не менее 100 бонусов. С этого момента бонусы можно потратить на оплату проезда в общественном транспорте или частично оплатить товары или услуги в компаниях-партнерах.

Чтобы компенсировать баллами оплату проезда. Переведите накопленные баллы на счет «Кошелька», а после активируйте платеж в метрополитене: нажмите на «Удаленное пополнение эл. кошелька» в приложении, а затем прикоснитесь картой к желтому валидатору и дождитесь подтверждения. После этого бонусы будут зачислены на счет «Тройки» уже в виде денег, и ими можно будет расплатиться ими за проезд. Курс обмена по программе «Город»: 1 балл = 1 рубль. За одну операцию можно использовать от 100 до 2500 баллов, однако итоговый баланс карты при этом не должен превышать 3 тысячи рублей.

Чтобы получить скидку у партнеров программы. Если вы желаете израсходовать накопленные баллы в ресторане, аптеке или магазине-партнере, получив скидку, сообщите об этом продавцу перед оплатой. Работник торговой точки занесет данные карты в кассовую систему, после чего на номер, указанный при регистрации карты, придет СМС с кодом подтверждения операции. За один раз можно потратить до 50% от суммы чека (процент зависит от условий конкретного магазина).

Чтобы получить скидку по купону. У некоторых партнеров программы лояльности можно получить скидку на покупки по купонам. Посмотреть все актуальные купоны можно в мобильном приложении «Город». Накопленные бонусы можно обменять на выбранный купон и либо показать его на кассе перед оплатой, либо ввести его код в специальное окошко при оформлении заказов в интернет-магазинах.

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7

Сгорают ли баллы

© Фотобанк МО,   Александр Кожохин

Все начисленные бонусы хранятся на счете карты в течение двух лет. Владелец «Тройки» может распоряжаться ими на свое усмотрение — списывать сразу, как только достигается порог в 100 баллов, или копить, чтобы компенсировать часть ощутимой покупки. Но если бонусы не потрачены на протяжении 24 месяцев с момента зачисления, они сгорают. Контролировать ситуацию с баллами можно в личном кабинете, где отображается история начисления баллов.

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Если потеряли или испортили карту

© flickr.com,Pavel Chusovitin

При утрате транспортной карты накопленные на ней бонусы сохраняются. Они отображаются в личном кабинете на сайте или в приложении «Город», и все накопленные баллы по старой карте можно использовать для компенсации проезда либо для совершения покупок со скидкой уже по новой карте.

Если пластик изношен, поврежден и не читается терминалом, нужно обратиться в пункт обслуживания «Московского транспорта» с паспортом и неработающей «Тройкой», написав заявление о выпуске новой карточки. После ее получения необходимо подключить ее к программе «Город» в личном кабинете на сайте или в приложении.

Если транспортная карта утеряна, можно оформить новую и привязать все в том же личном кабинете на сайте или в приложении. Следует учесть, что удалять старую карту и привязывать новую допускается не чаще одного раза в 10 дней, при этом предварительно необходимо совершить при оплате новой картой не менее двух поездок на метро.

По всем возникающим вопросам, связанным с утратой и восстановлением транспортной карты, можно обратиться в сервисный центр Московского метрополитена по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).

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