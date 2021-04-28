РИАМО - 28 апр. В Московском зоопарке папуанские пингвины начали строить гнезда, у птиц начинается процесс размножения, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В природе папуанцы используют для возведения гнезд мелкие камешки (прибрежную гальку), траву и перья. В зоопарке стройматериалы пингвинам предоставляют киперы.

Камушками, которые тщательно охраняются птицами, обрамляется гнездо. Кража этого стройматериала может стать поводом для ссоры либо драки между соседними парами. Иногда стройматериал играет роль подарка. Так, во время брачного периода самец может преподнести камушек самке.

Гнездовой сезон у пингвинов начинается с конца июня и может продлиться до ноября или декабря. Все зависит от климатических условий в определенной части ареала.

Самка в гнездо откладывает два белых яйца с интервалом в три-четыре дня. Их вес составляет до 130 гр. Насиживают яйца оба родителя. Они меняют друг друга несколько раз в сутки. Протяженность инкубационного периода составляет 34-36 дней. Несмотря на интервал в откладке яиц, птенцы вылупляются одновременно.

Птенцы остаются в гнезде в течение 30 дней. При достаточном количестве корма родители выкармливают обоих птенцов. В месячном возрасте птенцы покидают гнездо и вместе с птенцами соседних пар образуют «детский сад», который обеспечивает защиту молодым во время охоты родителей в море. В возрасте 100 дней молодые уходят в море в подростковом оперении. Половозрелыми они становятся в два года.

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