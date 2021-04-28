РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 апр. В Котельниках 29 апреля пройдет всероссийский «Диктант Победы», его проведут на базе 3 школ и 2 библиотек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие стало традиционным перед празднованием Дня Победы. Его целью является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

Написать диктант можно двумя способами: онлайн и офлайн. Для написания онлайн-диктанта нужно зайти на сайт: https://диктантпобеды.рф и пройти регистрацию. После регистрации на почту придет уведомление о дате начала диктанта. Для проверки знаний можно пройти подготовительный тест, размещенный на сайте.

Для участия в диктанте офлайн надо зайти на сайт, в разделе «География диктанта» выбрать пункт «Площадки в России», ввести регион, город и выбрать точку участия на карте, пройти регистрацию и следовать инструкции в личном кабинете.

Площадками для написания диктанта в Котельниках станут три общеобразовательные школы - №№1, 2, 3. К ним добавятся библиотека клуба «Надежда», расположенная по адресу: мкр. Ковровый, д. 12 и библиотека ДК «Силикат» в мкр. Силикат, д. 32.

Всего в тесте 25 вопросов: 20 из них посвящены общим военно-историческим темам, 5 заданий в тесте посвящены региональным вопросам Великой Отечественной войны.

Более 15,6 тыс площадок будет действовать на «Диктанте Победы» по всей стране>>