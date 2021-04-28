РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Работники 340-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели открытый урок по противопожарной безопасности для учащихся 1-4 классов Родниковской школы №32 Люберец, сообщил представитель Люберецкого теруправления Евгений Черепанов.

Заместитель начальника части Вячеслав Жаворонков рассказал, что главная цель профилактических мероприятий в школах – формирование у детей навыков безопасного поведения.

«Огнеборцы рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности и первичных средствах пожаротушения, школьники узнали, почему нельзя оставлять без присмотра электроприборы, играть со спичками и что делать, если произошел пожар», – сказал Жаворонков.

Он добавил, что в ходе урока ребята могли надеть боевую одежду и снаряжение, ощутив себя пожарным.

«Подача информации в таком формате запоминается детьми хорошо, а значит кроме положительных эмоций у школьников после занятия останутся навыки осторожного обращения с огнем, а также знания, которые помогут избежать опасных ситуаций», – заключил Жаворонков.