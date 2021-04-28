РИАМО - 28 апр. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть обусловлен экономической логикой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медведев отметил, что производства повышают свою эффективность, а люди все более заинтересованы в личностном росте и развитии.

«Это должно вызреть внутри общества, внутри экономики и быть одобрено самим работодателем. Движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и обусловлено экономической логикой», — сказал Медведев.

Он добавил, что в СССР во время такого перехода исчезла шестидневная рабочая неделя.

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