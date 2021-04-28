РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско поможет в покупке необходимых лекарств для больного ребенка из Люберец, его мама обратилась к парламентарию во время личного приема, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Дениско 27 апреля совместно с депутатом Люберец Анатолием Ухановым провел очный прием граждан в местном отделении партии.

«Ко мне обратились трое жителей с различными просьбами и проблемами. Первое обращение было с просьбой оказания юридической помощи. Мать-инвалид, имеющая больного ребенка, пришла за помощью в приобретении лекарств для сына. Одинокая малоимущая пенсионерка рассказала, что ей не хватает средств на лекарства и продукты, попросила помочь», - отметил Дениско.

Он вручил продуктовые наборы обратившимся гражданам и дал поручение помощникам содействовать в решении вопросов заявителей, обозначенных на приеме.