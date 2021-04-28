РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско поможет в покупке необходимых лекарств для больного ребенка из Люберец, его мама обратилась к парламентарию во время личного приема, сообщает пресс-служба местного отделения партии.
Дениско 27 апреля совместно с депутатом Люберец Анатолием Ухановым провел очный прием граждан в местном отделении партии.
Он вручил продуктовые наборы обратившимся гражданам и дал поручение помощникам содействовать в решении вопросов заявителей, обозначенных на приеме.
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