РИАМО - 28 апр. В России сохраняется стабильная ситуация с коронавирусом, говорить о начале третьей волны распространения инфекции сейчас неверно, сообщает ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщил, что в России начинается третья волна распространения Covid-19.

«Вся официальная статистика по заболеваемости Covid-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны Covid-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно - эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — говорится в сообщении.

В России за сутки выявили 7848 новых случаев Covid-19. При этом в 13,7% случаев не было клинических проявлений болезни. Скончались 387 человек, после лечения поправились 8420 пациентов.

В РФ с начала пандемии выявили 4 787 273 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за это время 109 367 человек, полностью выздоровели 4 411 098 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что дополнительных ограничений, связанных с распространением Covid-19, на майские праздники не будет.

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