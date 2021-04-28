РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 апр. В Щелкове разыскивают 57-летнюю женщину, которая пропала 26 апреля, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Разыскивается Ольга Александровна Дружинина (Капитурова). С 26 апреля ее местонахождение неизвестно.

Рост женщины 160 см, она худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые. Женщина была одета в розовую куртку, темно-синие спортивные штаны, сапоги серебристого цвета, черную вязаную шапку.

Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.