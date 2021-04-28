РИАМО - 28 апр. Период маркировки средствами идентификации остатков обувных товаров продлен до 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» 1 июля 2020 г. введен запрет на оборот немаркированных средствами идентификации обувных товаров.

Вместе с тем, 22 апреля 2021 г. вступает в силу постановление правительства РФ от 8 апреля 2021 г. № 560, согласно которому участники оборота обувных товаров вправе осуществлять хранение, транспортировку и маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации находившихся у них во владении, и (или) пользовании, и (или) распоряжении обувных товаров по состоянию на 1 июля 2020 г. (остатков обувных товаров), до 1 июня 2021 г. и вводить их в оборот не позднее 15 июня 2021 г.

Необходимо отметить, что маркировка обувных товаров (остатков обувных товаров) в дополнительный период может осуществляться только в случае регистрации товаров в соответствии с подпунктом «а» пункта 34 правил.