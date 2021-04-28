РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Более 80% медицинских работников, сотрудников административно-хозяйственной части Мытищинской ГКБ привились от коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В актовом зале административного корпуса Мытищинской ГКБ состоялся очередной этап вакцинации сотрудников медучреждения от Covid-19. По словам главной медсестры МГКБ Елены Москальчук, 14 дней назад в зале прошел первый этап вакцинации.

«Первый компонент вакцины сотрудники перенесли хорошо, без побочных явлений и сегодня пришли делать второй, заключительный», - сказала Москальчук.

Привившимся выданы сертификаты.

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