РИАМО - 28 апр. В 2021 году для написания «Диктанта Победы» в Московской области будет задействовано свыше 400 площадок на базе образовательных организаций, они расположены в каждом городском округе, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

29 апреля в 14:00 в Подмосковье пройдет акция «Диктант Победы». Это исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Подмосковные школы станут основными площадками для проведения мероприятия.

«Школы уже подготовились к предстоящему мероприятию, обеспечены все меры безопасности. Мы ждем всех желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, чтобы стать участником акции, необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте: https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/region/50.

Центральными площадками проведения акции в регионе станут военно-технический музей славы в Черноголовке и музей «Зоя» в деревне Петрищево Рузского городского округа.

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