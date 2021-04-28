РИАМО - 28 апр. Одной из центральных площадок написания «Диктанта Победы» в Подмосковье будет мемориальный комплекс «Зоя», международная патриотическая акция пройдет 29 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран. В 31 из них диктант напишут очно.

«Через несколько дней мы отметим год, как был открыт музей «Зоя». Сейчас, спустя год, можно смело сказать: то, что мы задумывали и закладывали в музей, те задачи, которые ставили себе, все это абсолютно правильные и жизнеспособные идеи», — сказала член регионального оргкомитета по проведению диктанта, министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что музей - это та площадка, на которой надо побывать и поучаствовать в проекте «Диктант Победы», потому что именно здесь бережно хранят историческую правду и говорят о настоящем и будущем.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев добавил, что жители Подмосковья в этом году будут писать диктант на 482 площадках.

«Знаю, что люди готовятся к «Диктанту Победы». Читают специальную литературу, вновь открывают учебники. Это самое главное, так как сохранение памяти требует деятельного участия, неформального отношения к своей истории», – рассказал Вшивцев.

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