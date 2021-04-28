РИАМО - 28 апр. В мае в Подмосковье будут массово проверять автомобили в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель», также проведут профилактику нарушений дорожного движения, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела ДПСиСМ УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Андрей Матвеев.

«В период с 30 апреля по 30 мая на территории Подмосковья будет проводиться общеобластное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», - сказал Матвеев.

Он добавил, что будут проводить массовые проверки транспортных средств и рейдовые мероприятия.

Матвеев отметил, что в мае также планируют провести профилактику таких нарушений, как выезд на встречную полосу, отсутствие ремней безопасности, разговоры по мобильному телефону во время вождения и других.