РИАМО - 28 апр. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с причинением телесных повреждений 13-летнему мальчику, по словам ребенка, его избил отчим, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В одну из столичных больниц мальчик поступил 27 апреля. У него различные телесные повреждения.

Проведение проверки поручено Пресненской межрайонной прокуратуре. Там установят все обстоятельства и причины произошедшего, оценят исполнение требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.