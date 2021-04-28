РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проинспектировал работу стационарного пункта вакцинации от Covid-19 в торговом центре «Светофор» в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эпидемиологическая ситуация в Московском регионе нормализуется, но говорить о полной победе над коронавирусом еще рано. В городском округе Люберцы сделать прививку от Covid-19 можно в 12 поликлинических отделениях. Для удобства жителей открыты 10 стационарных пунктов вакцинации, 7 из которых размещены в крупных торговых центрах – таких, как «Светофор», в котором мы находимся сейчас», – сказал Ружицкий.

Глава добавил, что до конца этой недели начнут работать еще два стационарных пункта: в МФЦ «Томилино» (мкр. Птицефабрика) и в ТЦ Metro Cash & Carry (Новорязанское шоссе, 23-й км).

«На сегодняшний день от коронавируса привились более 33 135 люберчан. Возможно не все еще приняли для себя решение сделать прививку от Covid-19. Я убедительно прошу вас, задумайтесь о том, какие последствия может нести отказ от прививки. Будьте ответственны и берегите себя!» – подчеркнул Ружицкий.

В день проведения вакцинации жителям будет предоставляться 30% скидка на посещение кинотеатров «Киноформат» и «Киноцентр Октябрь» в Люберцах.

Также в день вакцинации жители могут бесплатно посетить краеведческий музей, а в течение недели после прививки – аттракцион «Колесо обозрения» в парке «Наташинские пруды» с 50% скидкой. Для получения льготы необходимо предъявить сертификат о прививке.

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