РИАМО - 28 апр. С 1 по 6 июня 2021 года в программе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые пройдет образовательная школа #МЫВМЕСТЕ. Участниками школы станут молодые деятели культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Школа #МЫВМЕСТЕ – это платформа равных возможностей и пространство для смелых творческих экспериментов. На территории арт-кластера молодые деятели культуры, искусств и творцы с ограниченными возможностями здоровья смогут вместе творить, преодолевая творческие рамки.

На первую школу ждут музыкантов, хореографов, актеров театра и кино, художников. Для них подготовлена образовательная программа, включающая шоу-кейсы с презентацией авторских продуктов и идей, созданных совместно с арт-сообществами; творческие мастерские с экспертами индустрии культуры и искусства; сессию мотивационного сторителлинга от почетных гостей – лидеров креативных индустрий.

Во время школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу шоу-резидентов на фестивале «Таврида.Арт» с 8 по 12 сентября.

Участники школы познакомятся друг с другом заранее в регионе проживания. Со своими сопровождающими уже сплоченной командой они прибудут на площадку в Крыму. Это поможет преодолеть барьер в общении, улучшить социальные компетенции и легко погрузиться в творческую атмосферу. Для комфортного пребывания всех гостей продолжается обустройство территории арт-кластера, а участникам с ОВЗ будут доступны дополнительные сервисы.

В рамках школы запланирована съемка документального социального проекта о жизни героев с ОВЗ, их поиске успеха и победах. Всего в заезде примут участие 300 молодых талантов.

Регистрация доступна на официальном сайте форума по ссылке https://tavrida.art/antischools-social.