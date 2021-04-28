РИАМО - 28 апр. За неполные сутки в Павловском Посаде выпало 25 мм осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, это максимальный показатель за 80 лет сообщается на сайте «Метеоновости».

Высота снежного покрова в Павловском Посаде достигала 17 см. Утром в среду сугробы там снизились до 9 см.

В Кашире выпало до 17 мм осадков. На земле сформировался снежный покров. Утром 28 апреля его высота уменьшилась до 3 см.

27 апреля и ночью 28 апреля в Москве выпало 12 мм осадков.

На Пасху - 2 мая - в Московском регионе стихнет ветер, выглянет солнце, температура воздуха повысится до плюс 12 - плюс 14 градусов, существенных осадков не ожидается.