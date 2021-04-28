РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 апр. Глава Балашихи Сергей Юров и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин в среду вручили благодарственные письма медикам подстанций скорой медицинской помощи Балашихи и микрорайона Железнодорожный, награды получили более 25 сотрудников, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось в конференц-зале в здании поста Балашихинской подстанции, расположенного в микрорайоне Авиаторов. День работника скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля. Праздник стал официальным в 2020 году, когда был подписан соответствующий указ.

«2020 год был непростым, перевернув жизнь каждого из нас. Мы помним, как начиналась пандемия, открывались инфекционные койки, появлялись первые пациенты. И на передовой оказались именно врачи скорой помощи, которым необходимо было сразу принимать решение и спасать человеческие жизни. Сегодня, в праздник, у нас есть возможность еще раз собраться, подвести итоги и сказать спасибо!» - сказал Юров.

Он поблагодарил коллективы подстанций Балашихи и Железнодорожного за их сплоченность и вручил благодарственные письма за высокий профессионализм в работе, добросовестный труд в сфере здравоохранения, а также в честь Дня работника скорой медицинской помощи заведующим Железнодорожной подстанции Александру Ажеганову, Балашихинской подстанции Маруар Мукановой, а также фельдшерам, врачам, водителям скорой помощи.

Всего в этот день было вручено более 25 наград. Благодарственные письма от Мособлдумы вручил Владимир Шапкин.

«Низкий вам поклон и огромное спасибо за то, что вы первыми приходите к нам на помощь. Мы испытываем чувство гордости за вас, что вместе со всей структурой медицины мы выдержали и с честью прошли это испытание и сегодня продолжаем работу. Ну а наша забота как органов власти - обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы качественно, с комфортом со всеми условиями исполняли свой долг», - подчеркнул Шапкин.

Благодарности исполняющего обязанности главврача Московской областной станции скорой помощи Сергея Папиянца трем сотрудникам Балашихинской подстанции торжественно вручила Маруар Муканова, а всему коллективу она пожелала здоровья, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.

«Мы растем, развиваемся и расширяемся, как и растет наш город. Получаем новые автомобили с новым оборудованием высокого класса, создаем условия для комфортного пребывания сотрудников подстанции. После пандемии мы стали еще сплоченнее. Но наша задача осталась неизменной - спешить, успеть вовремя, чтобы спасти человеческую жизнь», - заключила Муканова.