РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. В подмосковном Красногорске прошло честовование горожан, отметивших 80-й и 85-й дни рождения, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Праздничное мероприятие прошло в КВК «Знаменское-Губайлово» в среду.

Поздравить именинников, которые недавно отметили круглые даты, приехали замглавы администрации по социальной сфере Татьяна Квасникова и начальник Красногорского управления соцзащиты населения министерства соцразвития Московской обрасти Лилия Гордон.

Юбилярам вручили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и временно исполняющего полномочия главы Красногорска Алексея Спасского.

Организаторы провели именинникам небольшую экскурсию по усадьбе, угостили чаем со сладостями. Народный хор русской песни «Надежда» и театральная студия «МДМ» прдготовили концертную программу.