РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Сотрудникам скорой помощи городского округа Мытищи вручили яблоки в честь профессионального праздника, сообщается на сайте администрации горокруга.
Работники Мытищинской станции скорой медицинской помощи 28 апреля, в день своего профессионального праздника, получили неожиданный подарок.
Он добавил, что приятно, что все члены местного отделения партии приняли в ней участие. Не принципиально, кто какую сумму вложил.
«Если наш подарок пришелся по душе – это уже приятно. Вместе мы можем решать любые задачи. Хочу поздравить коллектив Мытищинской станции скорой медицинской помощи с первой годовщиной их профессионального праздника», – уточнил Гореликов.
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