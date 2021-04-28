РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Сотрудникам скорой помощи городского округа Мытищи вручили яблоки в честь профессионального праздника, сообщается на сайте администрации горокруга.

Работники Мытищинской станции скорой медицинской помощи 28 апреля, в день своего профессионального праздника, получили неожиданный подарок.

«Последний год показал наше умение сплотиться и объединиться. Мы проводили уже несколько подобных акций, дарили врачам гранаты и апельсины. Сейчас – это яблоки. Но не так важно, что именно мы привозим. Главное – быть вместе», – сказал председатель совета депутатов округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов.

Он добавил, что приятно, что все члены местного отделения партии приняли в ней участие. Не принципиально, кто какую сумму вложил.

«Если наш подарок пришелся по душе – это уже приятно. Вместе мы можем решать любые задачи. Хочу поздравить коллектив Мытищинской станции скорой медицинской помощи с первой годовщиной их профессионального праздника», – уточнил Гореликов.