РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Подольский краеведческий музей проведет в мае для всех желающих шесть пешеходных экскурсий, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

2 мая в 12:00 пройдет пешеходная экскурсия «Усадьба «Медной Венеры». Желающих принять участие возьмут только по предварительной записи, сбор у ворот усадьбы Ивановское. 8 мая в 13:00 – «Усадьба Дубровицы», только по предварительной записи. Сбор у клумбы перед входом в усадьбу.

16 и 29 мая в 12:00 пройдет экскурсия «Прогулка по парку» (Талалихина), сбор у памятника швейной машинке на Советской площади, 7. 22 мая в 12:00 – «По старым улицам Подольска. Исторический центр», сбор у памятника швейной машинке. 30 мая в 12:00 – «По главному проспекту. Страницы истории», сбор у памятника швейной машинке.

Стоимость экскурсионного обслуживания от 150 руб, продолжительность экскурсии 1 час. Записаться на экскурсии и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(496)755-92-34.