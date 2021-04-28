РИАМО - 28 апр. За безопасностью во время празднования Пасхи в ночь с 1 на 2 мая будут следить более 3 тысяч сотрудников МВД, кроме того, полицейские обеспечат безопасность в регионе на Красную горку, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

«В ночь с 1 на 2 (мая - ред.) у нас традиционные крестные ходы организованы. Для охраны общественного порядка мы задействуем более 3 тысяч сотрудников органов внутренних дел», - сказал Стрыгин.

По его словам, 9 мая жители Подмосковья также отметят Красную горку. Для посещения крупных кладбищ организуют автобусные маршруты от станций метро и ж/д вокзалов.

В частности, движение автобусов организуют к Пенягинскому и Митинскому кладбищам в Красногорске, Перепечинскому кладбищу в Солнечногорске, Долгопрудненскому кладбищу в Мытищах, Николо-Архангельскому кладбищу в Балашихе, Щербинскому в Подольске и другим.

«Мы будем контролировать перемещение граждан и охрану общественного порядка. В этот день мы будем задействовать более 2 тысяч сотрудников», - отметил Стрыгин.

Можно ли посещать кладбище на Пасху>>