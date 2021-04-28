РИАМО - 28 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников подстанций скорой помощи с профессиональным праздником и вручил госнаграды РФ – орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Праздник официально отмечается 28 апреля по инициативе президента РФ Владимира Путина с прошлого года.

«У нас почти 8 млн человек живет в области, в прошлом году получили почти 3 млн вызов. Скорая помощь спасла огромное количество жизней. Спасибо вам за это», - сказал Воробьев.

Он добавил, что скорую помощь нужно совершенствовать радикально.

«Вместо 500 бригад должны работать 750 – мы на треть увеличиваем мощность. Я очень надеюсь, что маршрутизация, которую мы внедряем, планшеты, IP-телефония, новые машины - все это поможет в вашем важном и непростом деле», - отметил губернатор.

Модернизация скорой помощи

В этом году в подмосковные муниципалитеты поступило 167 новых машин скорой помощи, оснащенных современной техникой. С лета система вызовов «неотложки» в регионе переходит на IP-телефонию. Цель новшества - не потерять ни один звонок и помочь каждому: если оператор в муниципалитете не возьмет трубку, уже через 8 секунд вызов уйдет в центральную диспетчерскую.

В Красногорске стартовал пилотный проект «Кардиопульт» - находясь у пациента дома, бригада скорой может отправить его кардиограмму специалисту и получить профессиональные рекомендации.

«Важна быстрота принятия решений и профессиональный взгляд. Я могу оперативно дать заключение и совет, что делать с пациентом. Начали с Красногорска, в Мытищи отправили кардиографы, в Одинцово, Реутов, Жуковский - расширяем на всю Московскую область», - отметил врач-кардиолог Красногорской СМП Максим Моисеев.

Медаль Луки Крымского получила Юлия Большакова - ее бригада одной из первых была переведена в разряд инфекционных, по вызовам приходилось проезжать около 1 тыс. км ежедневно. На станции скорой помощи в Серпухове она работает 27-й год.

«Изменений много произошло за последнее время - и организация нашего труда, и модернизация. Обновился автопарк - комфортные автомобили оборудованы дефибрилляторами, мониторами и аппаратами ИВЛ», - рассказала фельдшер.