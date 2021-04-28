РИАМО - 28 апр. Депутаты Московской областной думы оценили тему экологии, которой уделил особое внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям 27 апреля. Глава региона рассказал о достижениях региона и планах на 2021 год, а также отдельно затронул тему экологии.

Экопункты

Губернатор объявил, что в Подмосковье до конца года появятся 900 экопунктов. Это специальные автоматы для приема тары. Туда каждый житель сможет сдать бутылку или банку, а за это получить бонусы, скидки или средства на транспортную карту.

«Логическим продолжением новой системы обращения с мусором стала установка экобоксов. Сейчас они принимают пластик, металл, в скором времени можно будет сдать стекло», — сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Аппараты будут выдавать чек, на котором нужно отсканировать QR-код. В результате на личный счет пользователя будут зачислять баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах или на ценные призы, если речь идет о школах.

Школьники, например, могут получить велосипеды, приставки, а еще скидки на продукты. Чем больше сдано тары, тем больше копится баллов.

Новые дома — без мусоропроводов

Воробьев заявил, что новые многоквартирные дома будут строится без мусоропроводов, чтобы развивать культуру раздельного сбора мусора и исключить антисанитарию.

«Уже сейчас по инициативе жителей их заваривают. Такой запрос идет от граждан, значит, пришло время строить дома без мусоропроводов. Но надо продумать все нюансы. Например, как выносить мусор на улицу тем, кому сложно часто выходить из дома – пожилым людям, инвалидам», — сказала Полякова.

По ее словам, важен комплексный подход — выстраивание инфраструктуры, удобной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Просторные дверные проемы, широкие лифты, пологие и нескользкие пандусы, спуски, повороты с широким углом, специальные поручни и многое другое.

Штрафы за нелегальную перевозку строительного мусора

В своем ежегодном обращении губернатор рассказал, что первые 15 комплексов по переработке строительных отходов откроют в Подмосковье уже к лету. Каждый грузовик, который нелегально перевозит такой мусор, будут штрафовать минимум на 40 тыс. рублей.

«Сброс строительного мусора в неположенных местах, отсутствие подконтрольной логистики по транспортировке стройотходов — это проблемы, вызывающие недовольство жителей, и то, что вредит экологии Подмосковья. Новый закон позволяет создать прозрачную систему оборота строительных отходов на территории региона», — отметила Полякова.

С 1 июня 2021 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся строительными работами, будут обязаны получать разрешение на транспортировку ОССиГ, а также использовать систему ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, куда отвезли строительные отходы.

Таким образом, Подмосковье продолжает развивать систему рециклинга, так как большая часть стройотходов — это ценные вторичные ресурсы, которые подлежат переработке и могут быть снова в производстве.

Короед побежден

Глава Подмосковья также сообщил, что в регионе прекратят сплошные санитарные рубки леса, которые были необходимы для борьбы с жуками-короедами. Теперь их будут делать только после общественных слушаний с жителями и старостами деревень.

«На сегодняшний день преодолены последствия страшной напасти 2010 года — короеда-типографа. Расчищено и засеяно 50 тыс. га. Предлагается со следующего года прекратить сплошные санитарные рубки, которые были необходимы, чтобы победить жука. Но рубки должны проводиться, так как это неотъемлемая часть грамотного ведения лесохозяйственной деятельности», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

По решению губернатора в ближайшее время комитетом будет разработан порядок проведения общественных обсуждений, которые будут проводиться до начала выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах Подмосковья.

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