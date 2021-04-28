РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 апр. График работы детских поликлиник в Люберцах изменится в праздничные дни в мае, врачи будут выезжать на вызовы и вести прием маленьких пациентов 3, 4, 6, 7 и 10 мая, в остальные дни поликлиники не работают, сообщили в Люберецкой областной больнице.

1, 2, 5, 8 и 9 мая – врачи обслуживают только неотложные вызовы, поликлиники не работают. 3, 4, 6, 7 и 10 мая – врачи-педиатры будут обслуживать вызовы, а также принимать детей в поликлинических отделениях согласно своему расписанию.

Телефоны регистратур всех трех детских поликлиник: №1 – улица Авиаторов, дом № 5 (телефон: 8 495 559-40-18), № 2 – улица Назаровская, дом № 3 (телефон: 8 495 558-43-50), №3 – поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом № 1, корпус 4 (телефон: 8 495 567-42-54).